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Отопление подключили уже в 45% жилых домов

Пятница, 26 октября 2018, 11:10

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что в Украине к отоплению подключили 60% социальной инфраструктуры и 45% жилых домов.

Об этом 26 октября сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По его словам, Украина на 100% технически готова к отопительному сезону.

"В центре и на севере страны он уже начался, и в первую очередь это касается социальной инфраструктуры. Юг страны запустился пока на 10-15%, поскольку температурный режим в Херсоне, Николаеве, Одессе и Запорожье намного выше, чем в Киеве", - пояснил он.

Зубко рассказал, что в Украине более 15 тысяч школ, 18 тысяч детских садов и около 2712 больниц требуют централизованного отопления. По жилищному сектору это 82 тысячи домов.

Он добавил, что в случае несвоевременного запуска отопления будут возбуждаться уголовные дела.

"Мы будем обращаться в прокуратуру о случаях служебного несоответствия и бездействия на местах", - заявил Зубко.

Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23,5%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

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Украинская правда
Темы: отопление
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