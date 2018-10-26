Аксьонов попросив главу ФСБ повернути йому гроші, виділені на хабарі

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П'ятниця, 26 жовтня 2018, 12:40

Ставленик Кремля в анексованому Криму Сергій Аксьонов вимагає у голови ФСБ Росії Олександра Бортнікова повернути йому особисті кошти, які він надавав для перевірки кримських чиновників на корупцію.

Про це сам Аксьонов розповів в п'ятницю російському виданню ТАСС.

"Я надавав ФСБ особисті кошти, це були 2 млн рублів, щоб перевірити кримських чиновників на предмет корупції. Гроші передавалися через посередників", - повідомив Аксьонов.

За його словами, він вже звернувся до директора ФСБ, щоб ці гроші скоріше йому повернули.

Також Аксьонов в ефірі телеканалу "Крим 24" говорив, що за останній рік він особисто направив "в контролюючі структури" вісім заяв про хабарництво.

Він стверджує, що в Криму затримання так званих "посадових осіб" відбуваються регулярно.

Як повідомлялося, 18 жовтня Басманний суд Москви відправив під арешт "заступника голови Ради міністрів Криму" Віталія Нахлупіна у справі про корупцію в анексованому Криму.

Російська влада інкримінує Нахлупіну корупційні дії у сфері розподілення коштів на будівництво кримських доріг.

Українська правда
Теми: Крим Росія ФСБ
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