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Аксенов попросил главу ФСБ вернуть ему деньги, выделенные на взятки

Пятница, 26 октября 2018, 12:40

Ставленник Кремля в аннексированном Крыму Сергей Аксенов требует у главы ФСБ России Александра Бортникова вернуть ему личные средства, которые он предоставлял для проверки крымских чиновников на коррупцию.

Об этом сам Аксенов рассказал в пятницу российскому изданию ТАСС.

"Я предоставлял ФСБ личные средства, это были 2 млн рублей, чтобы проверить крымских чиновников на предмет коррупции. Деньги передавались через посредников", - сообщил Аксенов.

По его словам, он уже обратился к директору ФСБ, чтобы эти деньги поскорее ему вернули.

Также Аксенов в эфире телеканала "Крым 24" говорил, что за последний год он лично направил "в контролирующие структуры" восемь заявлений о взяточничестве.

Он утверждает, что в Крыму задержания так называемых "должностных лиц" происходят регулярно.

Как сообщалось, 18 октября Басманный суд Москвы отправил под арест "заместителя председателя Совета министров Крыма" Виталия Нахлупина по делу о коррупции в аннексированом Крыму.

Российские власти инкриминируют Нахлупину коррупционные действия в сфере распределения средств на строительство крымских дорог.

Украинская правда
Темы: КрымРосcияФСБ
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