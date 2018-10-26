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НАЗК розробило проект закону щодо захисту викривачів корупції

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 12:50

Національне агентство з питань запобігання корупції розробило та схвалило на своєму засіданні проект закону "Про захист викривачів корупції".

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Метою законопроекту є створення системи правових заходів для забезпечення захисту будь-яких осіб, які добросовісно й на обґрунтованих підставах повідомляють про факти корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, а також членів їх сімей", - йдеться в повідомленні.

У проекті закону пропонують закріпити визначення понять "викривач", "повідомлення про корупцію", встановити коло осіб, які прирівнюються до викривачів, конкретизувати повноваження НАЗК та напрями державної політики у сфері захисту викривачів.

Проект закону також містить положення щодо захисту інформації про викривачів та встановлює відповідальність за її розголошення.

Крім того, він містить норми щодо адміністративної та кримінальної відповідальності за застосування негативних заходів впливу до викривача (таких як звільнення або погроза звільненням – ред.).

Викривачам корупціонерів пропонують надавати правовий захист через центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

У НАЗК додали, що наразі проект закону передають на погодження до зацікавлених органів.

Як відомо, на сьогодні у законі про запобігання корупції відсутній конкретний дієвий механізм захисту викривачів корупції.

Українська правда
Теми: НАЗКкорупціязаконодавство
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