НАПК разработало проект закона о защите обличителей коррупции

Национальное агентство по предупреждению коррупции разработало и одобрило на своем заседании проект закона "О защите обличителей коррупции".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Целью законопроекта является создание системы правовых мер для обеспечения защиты любых лиц, которые добросовестно и на обоснованных основаниях сообщают о фактах коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, а также членов их семей", - говорится в сообщении.

В проекте закона предлагают закрепить определение понятий "обличитель", "сообщение о коррупции", установить круг лиц, которые приравниваются к обличителям, конкретизировать полномочия НАПК и направления государственной политики в сфере защиты обличителей.

Проект закона также содержит положения по защите информации об обличителях и устанавливает ответственность за ее разглашение.

Кроме того, он содержит нормы об административной и уголовной ответственности за применение негативных мер воздействия к обличителю (таких как увольнение или угроза увольнением – ред.).

Обличителям коррупционеров предлагают предоставлять правовую защиту через центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

В НАПК добавили, что в настоящее время проект закона передают на согласование в заинтересованные органы.

Как известно, сейчас в законе о предотвращении коррупции отсутствует конкретный действенный механизм защиты обличителей коррупции.