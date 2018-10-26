РосЗМІ опублікували фейк про прохання українського віце-прем'єра

Російське інформагентство РИА "Новости" опублікувало новину про віце-прем’єра України Геннадія Зубка із заголовком, який суперечить тексту.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

РИА "Новости" стверджують, що на білорусько-українському форумі, який проходить в Гомелі 25 і 26 жовтня, віце-прем'єр України і міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко "попросив не говорити російською" білоруських делегатів - така фраза є в заголовку.

Водночас у тексті новини міститься інше формулювання: одного разу від імені видання стверджується, що Зубко "звернувся з проханням виступати білоруською, а не російською мовою", вдруге наводиться цитата віце-прем’єра, з якої цього не випливає:

"Сьогодні тут, на форумі, представники України та Білорусі. Я виступаю українською мовою та із задоволенням послухаю білоруських колег білоруською мовою".

Прохання не говорити російською в цій фразі немає.

Один з учасників форуму підтвердив "Радыё Свабода": Зубко не просив не виступати російською, а сам виступав білоруською, російською та українською мовами.