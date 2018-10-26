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РосСМИ опубликовало фейк о просьбе украинского вице-премьера

Пятница, 26 октября 2018, 13:21

Российское информагентство РИА "Новости" опубликовало новость о вице-премьере Украины Геннадие Зубко с заголовком, который противоречит тексту.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

РИА "Новости" утверждают, что на белорусско-украинском форуме, который проходит в Гомеле 25 и 26 октября, вице-премьер Украины и министр регионального развития Геннадий Зубко "попросил не говорить по-русски" белорусских делегатов - такая фраза есть в заголовке.

 

В то же время в тексте новости содержится другая формулировка: один раз от имени издания утверждается, что Зубко "обратился с просьбой выступать по-белорусски, а не на русском языке", второй раз приводится цитата вице-премьера, из которой этого не следует:

"Сегодня здесь, на форуме, представители Украины и Беларуси. Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке".

Просьбы не говорить по-русски в этой фразе нет.

Один из участников форума подтвердил "Радыё Свабода": Зубко не просил не выступать на русском, а сам выступал на белорусском, русском и украинском языках.

Темы: СМИРосcияпропаганда
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