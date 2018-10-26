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На час канікул "Укрзалізниця" пустила додаткові поїзди

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 14:39

До осінніх канікул "Укрзалізниця" призначила вісім додаткових поїздів.

Це допоможе всім охочим організувати групові екскурсії для школярів мальовничими куточками України, вважають у відомстві.

Отож, додано поїзди:

- №201/202 Дніпро – Київ виїхав до Києва 25 жовтня, у зворотному напрямку рушить 29 жовтня о 21:42 та прибуде о 06:20.

- №231/286 Дніпро – Львів здійснить рейс до Львова 26 жовтня, а до Запоріжжя повернеться 27 жовтня. Відправлення з Дніпра о 17:31 та прибуття до Львова о 10:22. У зворотному напрямку відправлення об 11:07 та прибуття до Запоріжжя о 04:50.

- №239 Київ – Ужгород вирушить з Києва 26 жовтня о 19:44 та прибуде до Ужгорода наступного дня о 11:50. Із Ужгорода відправиться 28 жовтня о 18:00 та повернеться до Києва наступного дня о 08:37.

- №249 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці вирушить із Києва 26 жовтня о 15:21 та прибуде до Чернівців о 08:15. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме 28 жовтня з відправленням з Чернівців о 18:10 та прибуттям до Києва о 09:22.

- Поїзд № 294/293 Хмельницький – Київ курсуватиме у напрямку Києва 26 жовтня та до Хмельницького 29 жовтня. Відправлення з Хмельницького о 13:40 та прибуття до Києва о 18:35. У зворотному напрямку відправлення о 15:21 та прибуття о 20:40.

- №191/192 Київ – Львів курсуватиме 27 жовтня, відправленням з Києва о 08:03 та прибуттям до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в цю ж дату о 11:58 та прибуватиме до Києва о 21:46.

- №197/198 Київ – Ковель вирушить у рейси 27 жовтня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить об 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.

- Поїзд № 177 Київ – Хмельницький курсуватиме 4 листопада. Відправлення з Києва о 05:27 та прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 та прибуття до Києва о 20:43.

"Робота з призначення додаткових поїздів триває", – додає "Укрзалізниця".

Теми: залізницядіти
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