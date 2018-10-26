На время каникул "Укрзализныця" пустила дополнительные поезда

К осенним каникулам "Укрзализныця" назначила восемь дополнительных поездов.

Это поможет всем желающим организовать групповые экскурсии для школьников по живописным уголкам Украины, считают в ведомстве.

Итак, добавлены поезда:

- №201/202 Днепр – Киев выехал в Киев 25 октября, в обратном направлении выедет 29 октября в 21:42 и прибудет в 06:20.

- №231/286 Днепр – Львов осуществит рейс во Львов 26 октября, а в Запорожье вернется 27 октября. Отправление из Днепра в 17:31 и прибытие во Львов в 10:22. В обратном направлении отправление в 11:07 и прибытие в Запорожье в 04:50.

- №239 Киев – Ужгород отправится из Киева 26 октября в 19:44 и прибудет в Ужгород на следующий день в 11:50. Из Ужгорода отправится 28 октября в 18:00 и вернется в Киев на следующий день в 08:37.

- №249 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы отправится из Киева 26 октября в 15:21 и прибудет в Черновцы в 08:15. В обратном направлении поезд будет курсировать 28 октября с отправлением из Черновцов в 18:10 и прибытием в Киев в 09:22.

- Поезд №294/293 Хмельницкий – Киев будет курсировать в направлении Киева 26 октября и в Хмельницкий 29 октября. Отправление из Хмельницкого в 13:40 и прибытие в Киев в 18:35. В обратном направлении отправление в 15:21 и прибытие в 20:40.

- №191/192 Киев – Львов будет курсировать 27 октября, отправляясь из Киева в 08:03 и прибывая во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд отправится в ту же дату в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

- №197/198 Киев – Ковель отправится в рейсы 27 октября. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится о 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

- Поезд №177 Киев – Хмельницкий будет курсировать 4 ноября. Отправление из Киева в 5:27 и прибытия в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.

"Работа по назначению дополнительных поездов продолжается", – добавляет "Укрзализныця".