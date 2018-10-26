Українські спортсмени завершили "Ігри нескорених" іще двома медалями

Українські спортсмени, які беруть участь у змаганнях "Іграх нескорених", завершили змагання ще двома медалями.

Invictus Games проходять в австралійському місті Сіднеї.

"Золото" в забігу на 400 метрів у категорії IT7 здобув Василь Омельченко.

А у штовханні ядра в категорії IF4 Олександр Бєлобоков завоював срібну медаль.

"Радіо Свобода" зазначає, що в останніх змаганнях, призначених на 27 жовтня, українці участі не беруть. Також 27 жовтня відбудеться церемонія закриття ігор.

Таким чином, українці на нинішніх іграх мають 7 золотих, 10 срібних і 3 бронзові медалі.

"Золото": лучниця Майя Москвич, а також команда лучників України (Майя Москвич, Сергій Шимчак та Андрій Усач); легкоатлети: Богдан Оксентюк (забіг на 1500 м у категорії IT7), Василь Омельченко (забіг на 400 м у категорії IT7); важкоатлет: Олександр Гавриленко (пауерліфтинг у середній вазі в категорії IP5); веслування на тренажерах: Олександр Бєлобоков (на швидкість за 1 хв в категорії IR3), Сергій Ільницький (на швидкість за 1 хв в категорії IR6).

"Срібло": лучник Олександр Зозуляк; легкоатлети: Юрій Дмитренко (метання диску в категорії IF1), він же (штовхання ядра в категорії IF1), Олександр Бєлобоков (штовхання ядра в категорії IF4), Василь Омельченко (стрибки в довжину в категорії IJ5); важкоатлет: Євген Олексенко (пауерліфтинг у важкій вазі в категорії IP6); плавці: Володимир Король (заплив на 100 м вільним стилем у категорії ISD), він же (заплив на 50 м на спині в категорії ISD), Віктор Шинкарук (заплив на 50 м брасом у категорії ISD), Богдан Оксентюк (заплив на 50 м вільним стилем у категорії ISD).

"Бронза": велоперегони: Денис Фіщук (критеріум у категорії IRB3); плавці: Богдан Оксентюк (заплив на 100 м вільним стилем у категорії ISD), Володимир Король (заплив на 50 м вільним стилем у категорії ISD).

"Ігри нескорених" (Invictus Games) – це міжнародні змагання в паралімпійському стилі, в яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Їх започаткував британський принц Гаррі. Уперше Ігри нескорених пройшли у 2014 році в Лондоні.

Цього року у змаганнях беруть участь команди 18 країн: Австралії, Афганістану, Великої Британії, Грузії, Данії, Естонії, Іраку, Італії, Йорданії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Нової Зеландії, Польщі, Румунії, США, Франції, а також України.