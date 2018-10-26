Украинские спортсмены завершили "Игры непокоренных" еще двумя медалями

Украинские спортсмены, участвующие в соревнованиях "Играх непокоренных", завершили соревнования еще двумя медалями.

Invictus Games проходят в австралийском городе Сиднее.

"Золото" в забеге на 400 метров в категории IT7 получил Василий Омельченко.

А в толкании ядра в категории IF4 Александр Белобоков завоевал серебряную медаль.

"Радио Свобода" отмечает, что в последних соревнованиях, назначенных на 27 октября, украинцы не участвуют. Также 27 октября состоится церемония закрытия игр.

Таким образом, украинцы на нынешних играх имеют 7 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые медали.

"Золото": лучница Майя Москвич, а также команда лучников Украины (Майя Москвич, Сергей Шимчак и Андрей Усач) легкоатлеты Богдан Оксентюк (забег на 1500 м в категории IT7), Василий Омельченко (забег на 400 м в категории IT7) тяжеловес Александр Гавриленко (пауэрлифтинг в среднем весе в категории IP5) гребле на тренажерах Александр Белобоков (на скорость в 1 мин в категории IR3), Сергей Ильницкий (на скорость в 1 мин в категории IR6).

"Серебро": лучник Александр Зозуляк; легкоатлеты: Юрий Дмитренко (метание диска в категории IF1), он же (толкание ядра в категории IF1), Александр Белобоков (толкание ядра в категории IF4), Василий Омельченко (прыжки в длину в категории IJ5) тяжеловес Евгений Олексенко (пауэрлифтинг в тяжелом весе в категории IP6) пловцы: Владимир Король (заплыв на 100 м вольным стилем в категории ISD), он же (заплыв на 50 м на спине в категории ISD), Виктор Шинкарук (заплыв на 50 м брассом в категории ISD), Богдан Оксентюк (заплыв на 50 м свободным стилем в категории ISD).

"Бронза": велогонки Денис Фищук (критериум в категории IRB3) пловцы Богдан Оксентюк (заплыв на 100 м вольным стилем в категории ISD), Владимир Король (заплыв на 50 м вольным стилем в категории ISD).

"Игры непокоренных" (Invictus Games) - это международные соревнования в паралимпийском стиле, в которых принимают участие раненные военнослужащие и ветераны. Их основал британский принц Гарри. Впервые Игры непокоренных прошли в 2014 году в Лондоне.

В этом году в соревнованиях принимают участие команды 18 стран: Австралии, Афганистана, Великобритании, Грузии, Дании, Эстонии, Ирака, Италии, Иордании, Канады, Нидерландов, Германии, Новой Зеландии, Польши, Румынии, США, Франции, а также Украины.