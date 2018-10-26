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На вихідних українців порадує сонячна погода, але місцями дощитиме

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 14:55
На вихідних українців порадує сонячна погода, але місцями дощитиме

На вихідних на українців чекатиме в основному сонячна і тепла погода, лише вдень у західних та більшості північних областей невеликий дощ, на Закарпатті і в Карпатах помірні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

"27 жовтня в Україні без опадів, лише вдень у західних та більшості північних областей невеликий дощ, на Закарпатті та в Карпатах помірні дощі. Вітер південно-західний, 5-10 м/с", - йдеться в повідомленні. 

Температура вночі 2-7° тепла, на узбережжі морів до 10°, на півночі Лівобережжя місцями 0-2° морозу; вдень 10-15° тепла, на півдні країни, Прикарпатті та Вінниччині місцями 16-19°, на Одещині до 21°. 

У Києві 27 жовтня без опадів, лише ввечері місцями невеликий дощ, температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°. 

 

28 жовтня на більшості території хмарно з проясненням, на заході та півночі невеликі дощі.

Вночі 7-9° тепла, на узбережжі морів до 12°, вдень на півночі 12-14° тепла, на заході до +19°, у центрі та на півдні до 21°. 

У Києві 28 жовтня невеликий дощ, вночі +7-9°, вдень до +14°.  

 

Українська правда
Теми: погода
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