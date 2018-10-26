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На выходных украинцев порадует солнечная погода, но местами будут дожди

Пятница, 26 октября 2018, 14:55
На выходных украинцев порадует солнечная погода, но местами будут дожди

На выходных в Украине в основном будет солнечная и теплая погода, только днем ​​в западных и большинстве северных областей небольшой дождь, на Закарпатье и в Карпатах умеренные дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"27 октября в Украине без осадков, только днем ​​в западных и большинстве северных областей небольшой дождь, на Закарпатье и в Карпатах умеренные дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью 2-7° тепла, на побережье морей до 10°, на севере Левобережья местами 0-2° мороза; днем 10-15° тепла, на юге страны, Прикарпатье и в Винницкой области местами 16-19°, в Одесской области до 21°.

В Киеве 27 октября без осадков, вечером местами небольшой дождь, температура ночью 4-6° тепла, днем ​​12-14°. 

 

28 октября на большей части территории облачно с прояснениями, на западе и севере небольшие дожди.

Ночью 7-9° тепла, на побережье морей до 12°, днем ​​на севере 12-14° тепла, на западе до +19°, в центре и на юге до 21°.

В Киеве 28 октября небольшой дождь, ночью 7-9°, днем ​​до +14°. 

 

Украинская правда 
Темы: погода
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