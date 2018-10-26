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Клімкін про черги на кордоні з Польщею: все гірше, ніж кілька років тому

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 15:10

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін констатував погіршення ситуації з чергами на українсько-польському кордоні, заявивши, що проблема потребує "комплексного вирішення".

Про це він заявив у інтерв'ю "Укрінформу".

"Ця ситуація мене… фундаментально дратує. Я вважаю, що українці та поляки не мають проводити у цих чергах години, і дуже часто – по вісім-десять-дванадцять годин. Це впливає на життя і бізнес людей, які живуть і працюють в Україні та Польщі", - прокоментував міністр довжелезні черги на кордоні.

За його словами, кілька років тому "ситуація багато в чому була кращою". Сьогодні ж, із запровадженням безвізу та 1,5 млн українських трудових мігрантів у Польщі, вона погіршилась.

"Зараз у нас є безвіз, є велика кількість українців, але ситуація на кордоні – дуже складна. В цьому винні також і ми. Польська сторона порушила питання, що, за її статистикою, 37% – це "євробляхи". Ми прекрасно розуміємо, що це проблема, яку ми не можемо поки вирішити. І це – наше завдання", - сказав Клімкін.

Серед інших проблем міністр назвав довге очікування вантажівок, які експортують українську продукцію до ЄС.

"Що відбувається з вантажівками, з дозволами на вантажоперевезення? А в нас експорт до ЄС зростає! Ми почали експортувати до ЄС, і Польщі зокрема, фрукти й ягоди…Часто вантажівки з фруктами стоять на кордоні упродовж кількох днів, псуються", - сказав міністр.

"Усі ці питання ми дуже детально проговорили з польською стороною і наголосили: давайте їх комплексно вирішувати і дивитися далі. Де наші завдання – будемо працювати, там де ваші – працюйте, де потрібна Єврокомісія – залучаймо й її. Але залишати все, як на кордоні зараз, – це реальна ганьба", - резюмував Клімкін.

Європейська правда

Теми: Польщакордон
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