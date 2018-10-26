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Климкин об очередях на границе с Польшей: все хуже, чем несколько лет назад

Пятница, 26 октября 2018, 15:10

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин констатировал ухудшение ситуации с очередями на украинско-польской границе, заявив, что проблема требует "комплексного решения".

Об этом он заявил в интервью "Укринформу".

"Эта ситуация меня... фундаментально раздражает. Я считаю, что украинцы и поляки не должны проводить в этих очередях часами, и очень часто - по восемь, десять, двенадцать часов. Это влияет на жизнь и бизнес людей, которые живут и работают в Украине и Польше", - прокомментировал министр длинные очереди на границе.

По его словам, несколько лет назад "ситуация во многом была лучше". Сегодня же, с введением безвиза и 1,5 млн украинских трудовых мигрантов в Польше, она ухудшилась.

"Сейчас у нас есть безвиз, есть много украинцев (в Польше), но ситуация на границе - очень сложная. В этом виноваты также и мы. Польская сторона поставила вопрос, что, по ее статистике, 37% - это "евробляхи". Мы прекрасно понимаем, что это проблема, которую мы не можем пока решить. И это - наша задача", - сказал Климкин.

Среди других проблем министр назвал долгое ожидание грузовиков, экспортирующих украинскую продукцию в ЕС.

"Что происходит с грузовиками, с разрешениями на грузоперевозки? А у нас экспорт в ЕС растет! Мы начали экспортировать в ЕС, и в Польшу в частности, фрукты и ягоды... Часто грузовики с фруктами стоят на границе несколько дней, они портятся", - сказал министр .

"Все эти вопросы мы очень подробно проговорили с польской стороной и подчеркнули: давайте их комплексно решать и смотреть дальше. Где наши задачи - будем работать, где ваши - работайте, где требуется Еврокомиссия - привлекайте и ее. Но оставлять все как есть - это реальный позор", - резюмировал Климкин.

Европейская правда

Темы: Польшаграница
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