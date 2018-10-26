Порошенко зустрівся з Лукашенком тет-а-тет

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П'ятниця, 26 жовтня 2018, 15:28

Президент України Петро Порошенко поспілкувався віч-на-віч з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що зустріч відбулася 26 жовтня у Гомелі.

Повідомляється, що президенти поговорили про економічну співпрацю двох держав.

 

Про інші подробиці перемовин у Порошенка не розповідають.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним, і про це Київ говоритиме з Мінськом.

Українська правда
Теми: Порошенко президент Білорусь Лукашенко
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