Порошенко встретился с Лукашенко тет-а-тет
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Пятница, 26 октября 2018, 15:28
Президент Украины Петр Порошенко пообщался с глазу на глаз с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что встреча состоялась 26 октября в Гомеле.
Сообщается, что президенты поговорили об экономическом сотрудничестве двух государств.
О других подробностях переговоров у Порошенко не рассказывают.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом Киев будет говорить с Минском.
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