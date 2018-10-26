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Порошенко встретился с Лукашенко тет-а-тет

Пятница, 26 октября 2018, 15:28

Президент Украины Петр Порошенко пообщался с глазу на глаз с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что встреча состоялась 26 октября в Гомеле.

Сообщается, что президенты поговорили об экономическом сотрудничестве двух государств.

 

О других подробностях переговоров у Порошенко не рассказывают.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом Киев будет говорить с Минском.

Украинская правда
Темы: ПорошенкопрезидентБеларусьЛукашенко
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