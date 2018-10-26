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У неділю можуть обмежити роботу трьох станцій метро Києва

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 15:47

У Києві 28 жовтня можуть обмежити роботу трьох станцій метро в зв'язку з проведенням футбольного матчу між командами "Динамо" і "Львів".

Про це попереджає Твіттер столичного метрополітену

"У зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" матчу між "Динамо" та "Львів", можливі зміни у роботі метро", – йдеться у повідомленні.

Так, після закінчення гри, для належного перевезення пасажирів, МОЖЛИВЕ обмеження на вхід до станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", – роблять акцент метрополітенівці.

Українська правда

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Теми: метро
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