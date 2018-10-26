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В воскресенье могут ограничить работу трех станций метро Киева

Пятница, 26 октября 2018, 15:47

В Киеве 28 октября могут ограничить работу трех станций метро в связи с проведением футбольного матча между командами "Динамо" и "Львов".

Об этом предупреждает Твиттер столичного метрополитена.

"В связи с проведением на НСК" Олимпийский "матча между "Динамо" и "Львов", возможны изменения в работе метро", – говорится в сообщении.

"Так, после окончания игры, для надлежащей перевозки пассажиров, ВОЗМОЖНО ограничение на вход в станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - делают акцент метрополитеновцы.

Украинская правда
Темы: метро
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