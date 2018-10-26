В воскресенье могут ограничить работу трех станций метро Киева
В Киеве 28 октября могут ограничить работу трех станций метро в связи с проведением футбольного матча между командами "Динамо" и "Львов".
Об этом предупреждает Твиттер столичного метрополитена.
"В связи с проведением на НСК" Олимпийский "матча между "Динамо" и "Львов", возможны изменения в работе метро", – говорится в сообщении.
28.10, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» матчу між «Динамо» та «Львів», можливі зміни у роботі метро.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) October 26, 2018
Так, після закінчення гри, для належного перевезення пасажирів, МОЖЛИВЕ обмеження на вхід до станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого». pic.twitter.com/P5fKeFSp6I
"Так, после окончания игры, для надлежащей перевозки пассажиров, ВОЗМОЖНО ограничение на вход в станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - делают акцент метрополитеновцы.