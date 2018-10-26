Лукашенко: Білорусь готова включитися в конфлікт на Донбасі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що заради миру Білорусь готова включитися в конфлікт між Україною і Росією.

Про це він сказав під час виступу на Форумі регіонів України та Білорусі у Гомелі, 26 жовтня.

За його словами, ситуація, яка склалася на Донбасі - болюче питання для України, і для її сусідів, оскільки це питання миру і війни.

"Це болюче питання і для Білорусі. І дуже важливе для мене особисто, тому що Україна не чужа для мене", - сказав він.

Він зазначив, конфлікту "братів" немає кінця і війна вже "на порозі" Білорусі.

Лукашенко заявив, що в конфлікт зараз багато хто залучений, і його рішення не можна залишати дітям.

"Тут мало домовитися Росії і Україні. Можна, але мало. Втрачено довіру один до одного. У зв'язку з цим скажу, щоб нас розуміли брати українці і всі інші. Ми готові включитися в цей конфлікт. Включитися там, де складно, і де немає цієї довіри. Ми готові заради одного - заради миру", - сказав президент Білорусі.

Він акцентував, що питання війни на Донбасі повинні вирішити "три слов'янські народи".

"Це наша біда, наша проблема, а не європейці або США повинні її вирішувати. Ми повинні її вирішити, щоб конфлікт не був заморожений", - додав Лукашенко.

Він пояснив, що Білорусь готова працювати в рамках домовленостей президентів Росії і України і при цьому його країна не напрошується на роль миротворців або посередників.

"Якщо потрібно включити Білорусь в цей процес - ми готові. Щоб на Донбасі був мир. Росіяни і українці близькі нам люди", - уточнив білоруський президент.

За його словами, після початку війни на Донбасі, в його країну приїхали багато громадян України і там всім допомогли і прийняли як рідних, незважаючи на власні проблеми.

Він попросив у президента України Петра Порошенка пробачення, що торкнувся цієї теми і відзначив, що Білорусь "втягнули в цю проблему з усіх боків".

"Якщо ми прийдемо до вас з півночі - то тільки на комбайнах і тракторах, але ми ніколи не прийдемо до вас на танках", - запевнив Лукашенко.

"Ми не просимося ні посередниками, ні миротворцями. Ми просто за вас переживаємо. І якщо можемо щось для вас зробити - ми готові. Нам це рішення дається непросто", - додав він.

Президент Білорусі зазначив, що для нього є неприйнятним, що "українську землю використовують, як розмінну монету".