Лукашенко: Беларусь готова включиться в конфликт на Донбассе

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ради мира Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Россией.

Об этом он сказал во время выступления на Форуме регионов Беларуси и Украины в Гомеле, 26 октября.

По его словам, ситуация, которая сложилась на Донбассе - болезненный вопрос для Украины, и для ее соседей, поскольку это вопрос мира и войны.

"Это болезненный вопрос и для Беларуси. И очень важный для меня лично, потому что Украина не чужая для меня", - сказал он.

Он отметил, конфликту "братьев" нет конца и война уже "у порога" Беларуси.

Лукашенко заявил, что в конфликт сейчас вовлечены многие и решение его нельзя оставлять детям.

"Здесь мало договорить России и Украине. Можно, но мало. Потеряно доверие друг к другу. В связи с этим скажу, чтобы нас понимали братья украинцы и все остальные. Мы готовы включиться в этот конфликт. Включиться там, где сложно, и где нет этого доверия. Мы готовы ради одного - ради мира", - сказал президент Беларуси.

Он акцентировал, что вопрос войны на Донбассе должны решить "три славянских народа".

"Это наша беда, наша проблема, а не европейцы или США должны ее решать. Мы должны ее решить, чтобы конфликт не был заморожен", - добавил Лукашенко.

Он пояснил, что Беларусь готова работать в рамках договоренностей президентов России и Украины и при этом его страна не напрашивается на роль миротворцев или посредников.

"Если нужно включить Беларусь в этот процесс - мы готовы. Чтобы на донбассе был мир. Россияне и украинцы близкие нам люди", - уточнил белорусский президент.

По его словам, после начала войны на Донбассе, в его страну приехали много граждан Украины и там всем помогли и приняли как родных, несмотря на собственные проблемы.

Он попросил у президента Украины Петра Порошенка прощения, что затронул эту тему и отметил, что Беларусь "втянули в эту проблему со всех сторон".

"Если мы придем к вам с севера - то только на комбайнах и тракторах, но мы никогда не придем к вам на танках", - заверил Лукашенко.

"Мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами. Мы просто за вас переживаем. И если можем что-то для вас сделать - мы готовы. Нам это решение дается непросто", - добавил он.

Президент Беларуси отметил, что для него неприемлемо, что "украинскую землю искользуют, как разменную монету".