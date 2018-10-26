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В тюрьмах Полтавщины изъяли жуткие средства пыток – ГПУ

Пятница, 26 октября 2018, 16:22
В тюрьмах Полтавщины изъяли жуткие средства пыток – ГПУ

Прокуратура Полтавской области изъяла жуткие спецсредства в нескольких местных тюрьмах – зацепы и ухваты, обмотанные колючей проволокой с острыми металлическими шипами, ломы и кувалды, которые могли применить для пыток заключенных.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Средневековые пытки? Нет. Острые металлические шипы и колючая проволока против осужденных. После этого мы хотим видеть их на свободе людьми? После бесчеловечного обращения с ними?!", - возмутилась она. 

 
Фото с facebook Сарган

Проверки соблюдения требований законов о применении мер физического воздействия, спецсредств и оружия к осужденным прошли в "Полтавской исправительной колонии №64", "Божковской исправительной колонии №16", "Крюковской исправительной колонии №29" и "Надержинщинской исправительной колонии №65".

"Вопреки законодательству в помещении отдела надзора и безопасности исправительных учреждений на видном месте хранятся специальные средства запрещенные законом: зацепы, ухват, лом, кувалда и др. Более того, зацепы и ухват оборудованы рукоятками, обмотанными колючей проволокой, и оснащены острыми металлическими шипами размером 2- 3 см", - написала Сарган. 

 
Фото с facebook Сарган

Она добавила, что использование указанных средств к осужденным является "недопустимым и может причинить физические страдания, создать реальную угрозу здоровью и их жизни".

Руководству исправительных учреждений поручили устранить выявленные нарушения закона.

"Одновременно по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК", - написала Сарган.

Она добавила, что во время следственных действий запрещенные предметы изъяли для проведения ряда экспертиз.

"Максимальная санкция предусматривает ответственность до 8 лет лишения свободы", - подытожила Сарган.

Пресс-секретарь генпрокурора напомнила, что, согласно приказу Минюста, для пресечения правонарушений со стороны осужденных к ним могут применяться: физическая сила, специальные средства (резиновые дубинки, наручники, слезоточивый газ, смирительная рубашка) и как исключительная мера огнестрельное оружие.

Украинская правда 

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Темы: ГенпрокуратуратюрьмапыткиПолтава
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