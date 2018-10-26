Менше третини українців знають, що таке томос - опитування

Тільки 28,5% жителів України говорять, що вони знають, що таке "томос".

Про це свідчать дані опитування, проведеного у вересні 2018 року КМІС на замовлення громадської організації "Детектор медіа", передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з опитуванням 71,5% опитаних не знають, що це таке, чи не змогли відповісти.

Серед тих, хто знає, 42,3% дізналися про це зі ЗМІ, 19% - з виступів релігійних діячів, 17,4% - з виступів президента Петра Порошенка, 15,9% - з виступів політиків, 11,5% - від оточуючих.

На Заході України 43% знають, що таке томос, в Центрі - 30%, на Півдні і Сході - тільки 16-18%.

Опитування проводилося за фінансування Міністерства закордонних справ Данії ("Даніда").

Польовий етап тривав з 8 по 23 вересня. Всього було опитано 2026 респондентів, що мешкають в усіх областях України та в Києві (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій області опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3.3% для показників, близьких до 50%; 2.8% для показників, близьких до 25 або 75%; 2.0% для показників, близьких до 12 або 88%; 1.4% для показників, близьких до 5 або 95%; 0.7% для показників, близьких до 1 або 99%.