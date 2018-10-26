Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Менше третини українців знають, що таке томос - опитування

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 16:32

Тільки 28,5% жителів України говорять, що вони знають, що таке "томос".

Про це свідчать дані опитування, проведеного у вересні 2018 року КМІС на замовлення громадської організації "Детектор медіа", передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з опитуванням 71,5% опитаних не знають, що це таке, чи не змогли відповісти.

Серед тих, хто знає, 42,3% дізналися про це зі ЗМІ, 19% - з виступів релігійних діячів, 17,4% - з виступів президента Петра Порошенка, 15,9% - з виступів політиків, 11,5% - від оточуючих.

На Заході України 43% знають, що таке томос, в Центрі - 30%, на Півдні і Сході - тільки 16-18%.

Опитування проводилося за фінансування Міністерства закордонних справ Данії ("Даніда").

Польовий етап тривав з 8 по 23 вересня. Всього було опитано 2026 респондентів, що мешкають в усіх областях України та в Києві (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій області опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3.3% для показників, близьких до 50%; 2.8% для показників, близьких до 25 або 75%; 2.0% для показників, близьких до 12 або 88%; 1.4% для показників, близьких до 5 або 95%; 0.7% для показників, близьких до 1 або 99%.

Теми: церкваопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
церква
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Не добрі самаритяни: як Російська православна церква "рятує" українців від війни
На Хмельниччині прихильники УПЦ не пускають вірян ПЦУ в церкву
Останні новини
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
Усі новини...
Реклама: