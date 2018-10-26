Менее трети украинцев знают, что такое томос - опрос

Только 28,5% жителей Украины говорят, что они знают, что такое "томос".

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в сентябре 2018 КМИС по заказу общественной организации "Детектор медиа", передает "Интерфакс-Украина".

Согласно опросу 71,5% опрошенных не знают, что это такое, не смогли ответить.

Среди тех, кто знает, 42,3% узнали об этом из СМИ, 19% - из выступлений религиозных деятелей, 17,4% - из выступлений президента Петра Порошенко, 15,9% - из выступлений политиков, 11,5% - от окружающих.

На Западе Украины 43% знают, что такое томос, в Центре - 30%, на Юге и Востоке - только 16-18%.

Опрос проводился при финансировании Министерства иностранных дел Дании ( "Данида").

Полевой этап длился с 8 по 23 сентября. Всего было опрошено 2026 респондентов, проживающих во всех областях Украины и в Киеве (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой области опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 3.3% для показателей, близких к 50%; 2.8% для показателей, близких к 25 или 75%; 2.0% для показателей, близких к 12 или 88%; 1.4% для показателей, близких к 5 или 95%; 0.7% для показателей, близких к 1 или 99%.