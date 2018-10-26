Електронний квиток у київському транспорті запрацює 1 листопада

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П'ятниця, 26 жовтня 2018, 16:58

З 1 листопада в київському наземному транспорті запровадять єдиний електронний квиток.

Про це заявили в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, передає 44.ua.

Нова система оплати проїзду поки буде працювати в тестовому режимі.

 

"З 1 листопада ми говоримо про старт роботи системи єдиного електронного квитка в наземному транспорті в тестовому режимі. У нас 1 211 одиниць транспорту - це трамваї, тролейбуси і автобуси, які обладнали спеціальними валідаторами для зчитування е-квитків", - повідомили в департаменті.

Всього в наземному транспорті планують встановити півтори тисячі пристроїв.

Монтаж валідаторів триватиме до кінця місяця.

Про те, на який період розрахований тестовий режим перед повним запуском інноваційної системи оплати проїзду, поки не повідомляють.

Теми: транспорт Київ
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