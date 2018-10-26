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Электронный билет в киевском транспорте заработает 1 ноября

Пятница, 26 октября 2018, 16:58

С 1 ноября в киевском наземном транспорте введут единый электронный билет.

Об этом заявили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА, передает 44.ua.

Новая система оплаты проезда пока будет работать в тестовом режиме.

 

"С 1 ноября мы говорим о старте работы системы единого электронного билета в наземном транспорте в тестовом режиме. У нас 1211 единиц транспорта - это трамваи, троллейбусы и автобусы, которые оборудовали специальными валидаторами для чтения е-билетов", - сообщили в департаменте.

Всего в наземном транспорте планируют установить полторы тысячи устройств.

Монтаж валидаторов продлится до конца месяца.

О том, на какой период рассчитан тестовый режим перед полным запуском инновационной системы оплаты проезда, пока не сообщается.

Темы: транспортКиев
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