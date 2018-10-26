У Трампа попередили про можливість нових санкцій проти РФ

Сполучені Штати зроблять те, що вважатимуть за потрібне, зокрема, у контексті запровадження додаткових санкцій за втручання Росії в їхні вибори 2016 року та анексію Криму.

Про це повідомив американський радник з питань національної безпеки Джон Болтон, пише Reuters.

"Безумовно, буде неточним сказати, що ми не готуємося накладати більше санкцій на Росію, ми будемо робити те, що нам потрібно робити, і що ми вважаємо необхідним", - сказав Болтон під час візиту до Грузії.

На запитання про те, чи США можуть накласти санкції на власників російського суверенного боргу, Болтон сказав, що не знає про "будь-які санкції щодо державного боргу", однак пояснив, що обмеження можуть зачепити держборг непрямо.

Болтон, який провів переговори в Москві на початку цього тижня, заявив, що Вашингтон нині вирішує, чи буде він вводити додаткові санкції проти Росії щодо отруєння колишнього російського шпигуна Сергєя Скрипаля та його дочки у Великій Британії.

Також Болтон заявив, що Росії корисно забратися з Криму та сходу України.

Курс російської валюти щодо долара і євро у середу різко зріс через спотворену російськими інформагентствами цитату Болтона з появи перед журналістами у Москві, але після уточнень американських медіа повернувся на колишній рівень.

Нагадаємо, глава Рахункової палати РФ заявив, що російська економіка ризикує увійти в рецесію наступного року, якщо Сполучені Штати запровадять додаткові антиросійські обмеження.

Європейська правда