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У Трампа предупредили о возможности новых санкций против России

Пятница, 26 октября 2018, 17:34

Соединенные Штаты сделают то, что сочтут нужным, в частности, в контексте введения дополнительных санкций за вмешательство России в их выборы в 2016 году и аннексию Крыма.

Об этом сообщил американский советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, пишет Reuters.

"Безусловно, будет неточным сказать, что мы не готовимся накладывать больше санкций на Россию, мы будем делать то, что нам нужно делать, и мы считаем необходимым", - сказал Болтон во время визита в Грузию.

На вопрос о том, могут ли США наложить санкции на владельцев российского суверенного долга, Болтон сказал, что не знает о "каких-либо санкциях в отношении государственного долга", однако пояснил, что ограничения могут коснуться госдолга косвенно.

Болтон, который провел переговоры в Москве в начале этой недели, заявил, что Вашингтон сейчас решает, будет ли он вводить дополнительные санкции против России из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Также Болтон заявил, что России полезно убраться из Крыма и востока Украины.

Курс российской валюты по отношению к доллару и евро в среду резко вырос из-за искаженной российскими информагентствами цитаты Болтона в Москве, но после уточнений американских медиа вернулся на прежний уровень.

Напомним, глава Счетной палаты РФ заявил, что российская экономика рискует войти в рецессию в следующем году, если Соединенные Штаты введут дополнительные антироссийские ограничения.

Европейская правда

Темы: ТрампРосcияУкраинасанкцииКрым
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