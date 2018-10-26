Бомби для топ-політиків США: стало відомо про перше затримання

У США затримали чоловіка, ймовірно пов'язаного з розсилкою вибухових пристроїв американським політикам.

Про це пише CNN з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

"Федеральна влада заарештувала чоловіка у зв'язку з потенційно вибухонебезпечними посилками", - йдеться в повідомленні.

В ефірі телеканалу кореспондент CNN розповів: "Ми наразі навіть не знаємо, де його затримали... Поки що відомо, що чоловіка ідентифікували і затримали. У поліції кажуть. що він пов'язаний з цими 12 випадками мінувань по усій країні".

Зараз правоохоронці почали допит затриманого, щоб дізнатися про його мотивацію.

26 жовтня кількість посилок з вибуховими пристроями, адресованих критикам президента Трампа та представникам демократів, досягла 12 випадків. Усі пакунки були перехоплені, і ніхто не постраждав.

Пакети, в яких виявили вибухові пристрої 24 жовтня, були адресовані, зокрема, колишньому президенту США Бараку Обамі та екс-голові Державного департаменту Гілларі Клінтон. Один вибуховий пристрій був надісланий в "Тайм-Ворнер-Центр" в Нью-Йорку, де розташована редакція CNN.

Інцидент стався за два тижні до проведення проміжних виборів до Конгресу 6 листопада.

Європейська правда