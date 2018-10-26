Бомбы для топ-политиков США: стало известно о первом задержании

В США задержали мужчину, вероятно связанного с рассылкой взрывных устройств американским политикам.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Федеральная власть арестовала мужчину в связи с потенциально взрывоопасными посылками", - говорится в сообщении.

В эфире телеканала корреспондент CNN рассказал: "Мы пока даже не знаем, где его задержали... Пока известно, что мужчину идентифицировали и задержали. В полиции говорят. Что он связан с этими 12 случаями минирований по всей стране".

Сейчас правоохранители начали допрос задержанного, чтобы узнать о его мотивацию.

26 октября количество посылок со взрывными устройствами, адресованных критикам президента Трампа и представителям демократов, достигло 12 случаев. Все пакеты были перехвачены, и никто не пострадал.

Пакеты, в которых обнаружили взрывные устройства 24 октября, были адресованы, в частности, бывшему президенту США Бараку Обаме и экс-главе Государственного департамента Хиллари Клинтон. Одно взрывное устройство было направлено в "Тайм-Уорнер-Центр" в Нью-Йорке, где расположена редакция CNN.

Инцидент произошел за две недели до проведения промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября.

Европейская правда