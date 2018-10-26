Окупанти вигадали, як "закрутити гайки" кримчанам

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П'ятниця, 26 жовтня 2018, 23:38

Представник російської окупаційної влади в Криму Сергій Аксьонов оголосив війну власникам міні-готелів на півострові, що не зареєстровані за російськими законами.

Про це пишуть "Крим.Реалії".

Аксьонов пригрозив усім власникам міні-готелів санкціями в разі, якщо їх діяльність не відповідатиме вимогам законодавства РФ.

Окупанти наголошують, що такий міні-бізнес кримчанам "потрібно переводити в легальне законодавче поле".

"В іншому випадку будуть застосовані санкції від ресурсопостачальних організацій. Буде прийнята тарифна сітка, розрахована на норми індивідуального житлового будівництва, тобто на звичайну сім'ю. Якщо споживання газу, води і електрики буде багаторазово підвищуватися, то і тариф буде зростати відповідно", - сказав ставленник Кремля.

Теми: окупація Крим Росія
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