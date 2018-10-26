Оккупанты придумали, как "закрутить гайки" крымчанам

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Пятница, 26 октября 2018, 23:38

Представитель российской оккупационной власти в Крыму Сергей Аксенов объявил войну владельцам мини-отелей на полуострове, которые не зарегистрированы по российским законам.

Об этом пишут "Крым.Реалии".

Аксенов пригрозил санкциями всем владельцам мини-отелей в случае, если их деятельность не будет соответствовать требованиям законодательства РФ.

Оккупанты заявляют, что такой мини-бизнес крымчанам "нужно переводить в легальное законодательное поле".

"В противном случае будут применены санкции от ресурсоснабжающих организаций. Будет принята тарифная сетка, рассчитанная на нормы индивидуального жилищного строительства, то есть на обычную семью. Если потребление газа, воды и электричества будет многократно повышаться, то и тариф будет расти соответственно", - сказал ставленник Кремля.

Темы: оккупация Крым Росcия
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