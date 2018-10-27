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Підозрюваному в розсилці бомб противникам Трампа "світить" 58 років тюрми

Субота, 27 жовтня 2018, 02:29

Підозрюваному в розсилці посилок з вибуховими пристроями Сесару Сайоку пред'явлені звинувачення за п'ятьма статтями кримінального кодексу США.

Про це повідомив генеральний прокурор США Джефф Сешнс, пише DW.

Серед пред'явлених звинувачень - перевезення вибухонебезпечних речовин, незаконна відправка вибухонебезпечних речовин поштою, погроза на адресу колишнього президента і інших осіб, погрози системам зв'язку і напад на колишніх і діючих федеральних службовців.

За сукупністю скоєного чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 58 років.

Декількома годинами раніше 56-річний Сайок був затриманий на парковці в містечку Плантейшн штату Флорида.

Нагадаємо, пакети, в яких виявили вибухові пристрої напередодні були адресовані, зокрема, колишньому президенту США Бараку Обамі і екс-главі Державного департаменту Хілларі Клінтон. Серед адресатів виявилися також сенатор Корі Букер, колишній генпрокурор Ерік Холдер, актор Роберт де Ніро і мільярдер Джордж Сорос.

Один вибуховий пристрій було направлено в "Тайм-Уорнер-Центр" в Нью-Йорку, де розташована редакція CNN. Трамп неодноразово критикував роботу CNN, називавши ЗМІ генератором фейкових новин.

В цілому бомби були відправлені по 14 адресами.

Жодна з бомб критикам Трампа не вибухнула. У своєму виступі в Білому домі Трамп пообіцяв "агресивне розслідування" справи.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАтероризмТрамп
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