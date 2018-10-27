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Подозреваемому в рассылке бомб противникам Трампа "светит" 58 лет тюрьмы

Суббота, 27 октября 2018, 02:29

Подозреваемому в рассылке посылок со взрывными устройствами Сесару Сайоку предъявлены обвинения по пяти статьям уголовного кодекса США.

Об этом сообщил генеральный прокурор США Джефф Сешнс, пишет DW.

Среди предъявленных обвинений - перевозка взрывоопасных веществ, незаконная отправка взрывоопасных веществ по почте, угроза в адрес бывшего президента и других лиц, угрозы системам связи и нападение на бывших и действующих федеральных служащих.

По совокупности содеянного мужчине грозит лишение свободы сроком до 58 лет.

Несколькими часами ранее 56-летний Сайок был задержан на парковке в городке Плантейшен штата Флорида.

Напомним, пакеты, в которых обнаружили взрывные устройства накануне были адресованы, в частности, бывшему президенту США Бараку Обаме и экс-главе Государственного департамента Хиллари Клинтон. Среди адресатов оказались также сенатор Кори Букер, бывший генпрокурор Эрик Холдер,  актер Роберт де Ниро и миллиардер Джордж Сорос.

Одно взрывное устройство было направлено в "Тайм-Уорнер-Центр" в Нью-Йорке, где расположена редакция CNN. Трамп неоднократно критиковал работу CNN, называв СМИ генератором фейковых новостей.

В общей сложности бомбы были отправлены по 14 адресам.

Ни одна из бомб критикам Трампа не взорвалась. В своем выступлении в Белом доме Трамп пообещал "агрессивное расследование" дела.

Темы: СШАтерроризмТрамп
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