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Комунальне підприємство в Донецькій області очолив чиновник з "ДНР"

Субота, 27 жовтня 2018, 07:16
Комунальне підприємство в Донецькій області очолив чиновник з ДНР

Генеральним директором обласного комунального підприємства "Донецьктеплокомуненерго" (базується в Костянтинівці) став Віктор Рогачов.

Про це повідомив глава Донецької облдержадміністрації Олександр Куць, передають "Новости Донбасса".

З 2005 року Рогачов очолював комунальне підприємство "Донецькміськтепломережа", був депутатом від "Партії регіонів" Донецької міськради кількох скликань. Після того, як в 2014 році угруповання "ДНР" взяло під контроль Донецьк, Рогачов продовжив роботу в комунальній сфері міста.

20 жовтня 2014 року він доповідав про ситуацію з опаленням представникам "ДНР". Відео з цим епізодом публікував сепаратистський ЗМІ.

 

У лютому 2015 року журналіст "НД" зустрів Рогачова на залізничному вокзалі Запоріжжя, де той чекав поїзд на Київ.

25 жовтня Рогачов відвідав колегію ДонОДА в Краматорську.

У коментарі "НД" глава ДонОДА Куць сказав, що інформація про зв'язки Рогачова з "ДНР", за його інформацією, не відповідає дійсності.

"Кримінальних прваджень проти нього немає", - зазначив губернатор.

За словами Куця, перед Рогачовим стоїть завдання відновити роботу "Донецьктеплокомуненерго", яке зараз "перебуває в занепаді".

"Якщо йому це не вдасться, то попрощаємося з ним", - додав глава ДонОДА.

У декларації Рогачова зазначено, що в 2017 році він став власником квартири в Києві вартість понад 2 мільйони гривень.

Теми: Донецька областьсепаратизмДНР
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