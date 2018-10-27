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Коммунальное предприятие в Донецкой области возглавил чиновник из "ДНР"

Суббота, 27 октября 2018, 07:16
Коммунальное предприятие в Донецкой области возглавил чиновник из ДНР

Генеральным директором областного коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго" (базируется в Константиновке) стал Виктор Рогачев.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Александр Куць, передают "Новости Донбасса".

С 2005 года Рогачев возглавлял коммунальное предприятие "Донецкгортеплосеть", был депутатом от "Партии регионов" Донецкого горсовета нескольких созывов. После того, как в 2014 году группировка "ДНР" взяла под контроль Донецк, Рогачев продолжил работу в коммунальной сфере города. 

20 октября 2014 года он докладывал о ситуации с отоплением представителям "ДНР". Видео с этим эпизодом публиковало сепаратистское СМИ.

 

В феврале 2015 года журналист "Новостей Донбасса" встретил Рогачева на железнодорожном вокзале Запорожья, где тот ожидал поезд на Киев.

25 октября Рогачев посетил коллегию ДонОГА в Краматорске.

В комментарии "НД" глава ДонОГА Куць сказал, что информация о связях Рогачева с "ДНР", по его информации, не соответствует действительности.

"Уголовных производств против него нет", – отметил губернатор. 

По словам Куця, перед Рогачевым стоит задача восстановить работу "Донецктеплокоммунэнерго", которое сейчас "находится в упадке". 

"Если ему это не удастся, то попрощаемся с ним", – добавил глава ДонОГА.

В декларации Рогачева указано, что в 2017 году он стал владельцем квартиры в Киеве стоимость более 2 миллионов гривен.

Темы: Донецкая областьсепаратизмДНР
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