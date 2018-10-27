ФБР почало розслідування проти Tesla через Model 3

ФБР веде розслідування стосовно компанії Tesla за підозрою в тому, що керівництво компанії надавало інвесторам недостовірні відомості про графік виробництва нової моделі електромобіля Model 3.

Про це, посилаючись на The Wall Street Journal, пише AP.

За даними видання, ФБР зв'язалося з колишніми співробітниками компанії, щоб опитати їх.

Модель 3 є ключовою частиною плану Tesla по розширенню від нішевого гравця в сегменті luxury до автовиробника з більш широким колом споживачів. На початку 2017 року компанія оголосила про плани по випуску до 5 000 Model 3 в тиждень до кінця цього року, але реальний випуск склав всього 793 машини на минулому тижні і 2700 за весь 2017 рік.

Видання повідомляє, що ФБР розслідує, чи знала компанія, що її плани по швидкості виробництва неможливо реалізувати.

Представник Tesla заявив, що компанія не приховувала складності з ростом виробництва Model 3. За його словами, компанія добровільно співпрацювала і передала документи Департаменту юстиції на початку цього року і не отримувала додаткових запитів з цього питання протягом кількох місяців.

Нагадаємо, минулого місяця керівник Tesla Ілон Маск погодився залишити керівництво компанії через судовий позов Комісії з цінних паперів і фондових ринків. Також згідно з угодою, Маск повинен виплатити 20 млн доларів штрафу, компанія Tesla заплатить ще 20 мільйонів.