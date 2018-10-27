Вишгородського депутата затримали за "екологічний" хабар

Прокуратура Київської області затримала двох інспекторів Державної екологічної інспекції Столичного округу, один з яких є депутатом Вишгородської міськради, за підозрою в отриманні неправомірної вигоди в сумі 2 тисячі доларів США.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Київщини, підозрюваних затримали в порядку ст. 208 КПК України у п'ятницю.

Зазначається, що вони "вимагали та отримали неправомірну вигоду в розмірі 2 000 доларів США від посадових осіб товариства за проведення "позитивної" перевірки та незастосування до останнього штрафних санкцій".

"На даний час тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманим особам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (вимагання й одержання неправомірної вигоди особою, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України", - повідомили в прокуратурі.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.