Вишгородського депутата затримали за "екологічний" хабар

1556 переглядів
Субота, 27 жовтня 2018, 09:23

Прокуратура Київської області затримала двох інспекторів Державної екологічної інспекції Столичного округу, один з яких є депутатом Вишгородської міськради, за підозрою в отриманні неправомірної вигоди в сумі 2 тисячі доларів США.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Київщини, підозрюваних затримали в порядку ст. 208 КПК України у п'ятницю.

Зазначається, що вони "вимагали та отримали неправомірну вигоду в розмірі 2 000 доларів США від посадових осіб товариства за проведення "позитивної" перевірки та незастосування до останнього штрафних санкцій".

"На даний час тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманим особам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (вимагання й одержання неправомірної вигоди особою, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України", - повідомили в прокуратурі.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Українська правда
Теми: Київська область хабар прокуратура
powered by lun.ua
По темі
У Коцюбинському під Києвом знову переворот – журналіст 24 жовтня 2018, 13:24
На Київщині автобус зіткнувся з вантажівкою: загинула актриса "Дизель шоу" 20 жовтня 2018, 10:02
На Київщині затримали "рішалу", який вимагав $150 тисяч хабара – Луценко 18 жовтня 2018, 10:26
Усі новини
Головні новини
У Гройсмана з другої спроби опублікували "газову постанову": ціни зростатимуть
Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро
Комунальне підприємство в Донецькій області очолив чиновник з "ДНР"
На Одещині зоозахисники блокують фуру з вівцями, яких везуть на знищення
Усі новини
здоров'я

Чи корисне вегетаріанство

Освіта

#пишеморазом: як підготуватися до радіодиктанту?