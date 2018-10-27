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Вышгородского депутата задержали за "экологическую" взятку

Суббота, 27 октября 2018, 09:23

Прокуратура Киевской области задержала двух инспекторов Государственной экологической инспекции Московского округа, один из которых является депутатом Вышгородского горсовета, по подозрению в получении неправомерной выгоды в сумме 2000 долларов США.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, подозреваемых задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в пятницу.

Отмечается, что они "требовали и получили неправомерную выгоду в размере 2000 долларов США от должностных лиц общества за проведение "положительной" проверки и неприменение к последнему штрафных санкций".

"В настоящее время продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным лицам в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины", - сообщили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: Киевская областьвзяткапрокуратура
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