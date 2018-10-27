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У Києві горіла СТО: постраждали 7 автомобілів

Субота, 27 жовтня 2018, 10:54

Внаслідок пожежі на станції технічного обслуговування в Голосіївському районі Києва у суботу згоріло 3 автомобілі та пошкоджено ще 4.

Як повідомляє управління ДСНС у Києві, повідомлення про пожежу на вул. Комишинській, 4а надійшло о 6:56.

 
Фото ДСНС

"Пожежа виникла на території станції технічного обслуговування у чотирьох одноповерхових металевих гаражних боксах на площі 500 кв. м", - повідомили в ДСНС.

 

О 08:23 пожежу вдалося локалізувати, а о 08:30 – ліквідувати.

"Внаслідок пожежі згоріло 3 автомобілі, а також ще пошкоджено 4 автомобілі. Згоріло та пошкоджене обладнання станції технічного обслуговування та інструменти", - йдеться в повідомленні.

 

Інформації щодо жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

Українська правда
Теми: КиївпожежаДСНСавто
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