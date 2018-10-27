У Києві горіла СТО: постраждали 7 автомобілів

Внаслідок пожежі на станції технічного обслуговування в Голосіївському районі Києва у суботу згоріло 3 автомобілі та пошкоджено ще 4.

Як повідомляє управління ДСНС у Києві, повідомлення про пожежу на вул. Комишинській, 4а надійшло о 6:56.

Фото ДСНС

"Пожежа виникла на території станції технічного обслуговування у чотирьох одноповерхових металевих гаражних боксах на площі 500 кв. м", - повідомили в ДСНС.

О 08:23 пожежу вдалося локалізувати, а о 08:30 – ліквідувати.

"Внаслідок пожежі згоріло 3 автомобілі, а також ще пошкоджено 4 автомобілі. Згоріло та пошкоджене обладнання станції технічного обслуговування та інструменти", - йдеться в повідомленні.

Інформації щодо жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.