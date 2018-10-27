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В Киеве горела СТО: пострадали 7 автомобилей

Суббота, 27 октября 2018, 10:54

В результате пожара на станции технического обслуживания в Голосеевском районе Киева в субботу сгорело 3 автомобиля и повреждены еще 4.

Как сообщает управление ГСЧС в Киеве, сообщение о пожаре на ул. Комышинской, 4а поступило в 6:56.

 
Фото ГСЧС

"Пожар возник на территории станции технического обслуживания в четырех одноэтажных металлических гаражных боксах на площади 500 кв. м", - сообщили в ГСЧС.

 

В 8:23 пожар удалось локализовать, а в 08:30 - ликвидировать.

"В результате пожара сгорело 3 автомобиля, а также еще повреждено 4 автомобиля. Сгорело и повреждено оборудование станции технического обслуживания и инструменты", - говорится в сообщении.

 

Информации о жертвах и пострадавших нет. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

Темы: КиевпожарГСЧСавто
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