Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Львівщині екс-мера посадили на 9 років за хабар

Субота, 27 жовтня 2018, 11:30

Екс-мера міста Миколаєва Львівської області засудили до 9 років ув'язнення за вчинення кримінального правопорушення за ч.5 ст.368 КК України (пропозиція, обіцянка або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Як повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області, таке рішення виніс Сихівський райсуд Львова у п'ятницю.

Прокуратура повідомляє, що кримінальне правопорушення чоловік скоїв, перебуваючи на посаді мера.

Крім того, покарання за ч.5 ст.368 КК України та ч.5 ст.27, ч.5 ст.368 КК України отримали двоє спільників мера – працівники цього ж органу місцевого самоврядування.

"Встановлено, що вказані особи у період квітня-червня 2013 одержали 1 млн грн та 5 тис доларів США неправомірної вигоди від особи, яка хотіла отримати земельну ділянку на території міста Миколаєва (для будівництва заводу)", - повідомили в прокуратурі.

Посадовці обіцяли здійснити підготовку, лобіювання, прийняття та підписання відповідних рішень Миколаївської міської ради, організацію перемоги під час проведення аукціону та купівлю даної земельної ділянки за заниженою вартістю, а також забезпечити прийняття міськрадою рішення про тимчасове зниження з 10% до 5% розміру інвестиційного зобов'язання.

"Відтак, вироком Сихівського районного суду м.Львова сьогодні, 26 жовтня, мера засуджено до 9 років ув’язнення з позбавленням 8 рангу посадової особи місцевого самоврядування та з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах місцевого самоврядування на 2 роки, та з конфіскацією належного йому майна", - повідомили в прокуратурі.

Одному із співучасників суд призначив покарання у вигляді 8 років ув’язнення, з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю в органах місцевого самоврядування на 2 роки та з конфіскацією майна, а іншому – 8 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю в органах місцевого самоврядування на 2 роки та з конфіскацією належного йому майна.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Львівщинахабарсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Львівщина
За добу через обстріли 6 людей загинули, ще 50 поранені
Львів атакували "Калібрами": 7 з 10 ракет збили − ПС
На Тернопільщині та Львівщині працювала ППО
Останні новини
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
Усі новини...
Реклама: