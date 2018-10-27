На Львівщині екс-мера посадили на 9 років за хабар

Екс-мера міста Миколаєва Львівської області засудили до 9 років ув'язнення за вчинення кримінального правопорушення за ч.5 ст.368 КК України (пропозиція, обіцянка або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Як повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області, таке рішення виніс Сихівський райсуд Львова у п'ятницю.

Прокуратура повідомляє, що кримінальне правопорушення чоловік скоїв, перебуваючи на посаді мера.

Крім того, покарання за ч.5 ст.368 КК України та ч.5 ст.27, ч.5 ст.368 КК України отримали двоє спільників мера – працівники цього ж органу місцевого самоврядування.

"Встановлено, що вказані особи у період квітня-червня 2013 одержали 1 млн грн та 5 тис доларів США неправомірної вигоди від особи, яка хотіла отримати земельну ділянку на території міста Миколаєва (для будівництва заводу)", - повідомили в прокуратурі.

Посадовці обіцяли здійснити підготовку, лобіювання, прийняття та підписання відповідних рішень Миколаївської міської ради, організацію перемоги під час проведення аукціону та купівлю даної земельної ділянки за заниженою вартістю, а також забезпечити прийняття міськрадою рішення про тимчасове зниження з 10% до 5% розміру інвестиційного зобов'язання.

"Відтак, вироком Сихівського районного суду м.Львова сьогодні, 26 жовтня, мера засуджено до 9 років ув’язнення з позбавленням 8 рангу посадової особи місцевого самоврядування та з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах місцевого самоврядування на 2 роки, та з конфіскацією належного йому майна", - повідомили в прокуратурі.

Одному із співучасників суд призначив покарання у вигляді 8 років ув’язнення, з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю в органах місцевого самоврядування на 2 роки та з конфіскацією майна, а іншому – 8 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю в органах місцевого самоврядування на 2 роки та з конфіскацією належного йому майна.