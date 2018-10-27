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На Львовщине экс-мэра посадили на 9 лет за взятку

Суббота, 27 октября 2018, 11:30

Экс-мэра города Николаева Львовской области приговорили к 9 годам заключения за совершение уголовного преступления по ч.5 ст.368 УК Украины (предложение, обещание или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, такое решение вынес Сиховский райсуд Львова в пятницу.

Прокуратура сообщает, что уголовное преступление мужчина совершил, находясь на посту мэра.

Кроме того, наказание по ч.5 ст.368 УК Украины и ч.5 ст.27, ч.5 ст.368 УК Украины получили двое сообщников мэра - работники этого же органа местного самоуправления.

"Установлено, что указанные лица в период апреля-июня 2013 года получили 1 млн грн и 5 тыс долларов США неправомерной выгоды от лица, которое хотело получить земельный участок на территории города Николаева (для строительства завода)", - сообщили в прокуратуре.

Чиновники обещали осуществить подготовку, лоббирование, принятие и подписание соответствующих решений Николаевского городского совета, организацию победы при проведении аукциона и покупку данного земельного участка по заниженной стоимости, а также обеспечить принятие горсоветом решения о временном снижении с 10% до 5% размера инвестиционного обязательства.

"Следовательно, приговором Сиховского районного суда Львова сегодня, 26 октября, мэр приговорен к 9 годам лишения свободы с лишением 8 ранга должностного лица местного самоуправления и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления на 2 года, с конфискацией принадлежащего ему имущества", - сообщили в прокуратуре.

Одному из соучастников суд назначил наказание в виде 8 лет заключения с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью в органах местного самоуправления на 2 года и с конфискацией имущества, а другому - 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью в органах местного самоуправления на 2 года и с конфискацией принадлежащего ему имущества.

Украинская правда

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Темы: Львовщинавзяткасуд
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