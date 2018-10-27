Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у фінал підсумкового турніру WTA в Сінгапурі.

.@ElinaSvitolina roars into the @WTAFinalsSG final after triumphing in the longest match of the tournament against Bertens!



HIGHLIGHTS--> https://t.co/n3LZvxeXpJ pic.twitter.com/tOIftWj2Oa — WTA (@WTA) October 27, 2018

Світоліна перемогла голландську тенісистку Кікі Бертенс у трьох сетах півфіналу з рахунком 7:5, 6:7 (5), 6:4, повідомляє "Великий теніс України".

У стартовому сеті Світоліна першою зробила брейк (3-1), Бертенс відповіла зворотним брейком. У десятому геймі українка не скористалася сетболом на подачі суперниці (5-5). Гарантувавши собі як мінімум тайбрейк, Світоліна отримала ще два сетболи в геймі Бертенс. На першому ж з них голландка допустила подвійну помилку і за 48 хвилин Світоліна записує в свій актив сет: 7-5.

По ходу другого сету Бертенс лідирувала з брейком, який оформила ще на початку партії. Дівчата по черзі брали свої гейми, а при рахунку 3-5 на подачі Світоліної суперниця не скористалася сетболом. Подаючи на партію, Бертенс не реалізувала потрійний сетбол, а Світоліна, отримавши перший свій брейкпоінт в сеті, зрівняла рахунок: 5-5. У підсумку гра перейшла на тайбрейк, де на чотири міні-брейки суперниці українка відповіла трьома.

На старті вирішальної партії Світоліна виконала брейк, після чого в 13-хвилинному геймі втратила свою подачу. Українка знову вийшла вперед з брейком і в підсумку втримала цей відрив, відігравши два брейкпоінти, щоб подати путівку в фінал. Дівчата провели на корті більше 2,5 годин.

У другому півфіналі турніру боротимуться Слоан Стівенс (США) і Кароліна Плішкова (Чехія).