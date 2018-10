Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у фінал підсумкового турніру WTA в Сінгапурі.

.@ElinaSvitolina roars into the @WTAFinalsSG final after triumphing in the longest match of the tournament against Bertens!



HIGHLIGHTS--> https://t.co/n3LZvxeXpJ pic.twitter.com/tOIftWj2Oa