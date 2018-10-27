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Свитолина вышла в финал итогового турнира WTA

Суббота, 27 октября 2018, 14:21
Свитолина вышла в финал итогового турнира WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал итогового турнира WTA в Сингапуре.

Свитолина победила голландскую теннисистку Кики Бертенс в трех сетах полуфинала со счетом 7:5, 6:7 (5), 6:4, сообщает "Большой теннис Украины".

В стартовом сете Свитолина первой сделала брейк (3-1), Бертенс ответила обратным брейком. В десятом гейме украинка не воспользовалась сетболом на подаче соперницы (5-5). Гарантировав себе как минимум тайбрейк, Свитолина получила еще два сетбола в гейме Бертенс. На первом же из них голландка допустила двойную ошибку и за 48 минут Свитолина записывает в свой актив сет: 7-5.

По ходу второго сета Бертенс лидировала с брейком, который оформила еще в начале партии. Девушки поочередно брали свои геймы, а при счете 3-5 на подаче Свитолиной соперница не воспользовалась сетболом. Подавая на партию, Бертенс не реализовала тройной сетбол, а Свитолина, получив первый свой брейкпоинт в сете, сравняла счет: 5-5. В итоге игра перешла на тайбрейк, где на четыре мини-брейка соперницы украинка ответила тремя.

На старте решающей партии Свитолина выполнила брейк, после чего в 13-минутном гейме потеряла свою подачу. Украинка вновь вышла вперед с брейком и в итоге удержала этот отрыв, отыграв два брейкпоинта, чтобы подать путевку в финал. Девушки провели на корте более 2,5 часов.

Во втором полуфинале турнира будут бороться Слоан Стивенс (США) и Каролина Плишкова (Чехия).

Темы: спорт
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