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У Кривому Розі під час перегонів авто в'їхало в натовп, є постраждалі

Субота, 27 жовтня 2018, 14:45

У Кривому Розі в суботу під час перегонів на виживання автомобіль в'їхав у натовп і збив трьох глядачів.

Як повідомляє "Перший криворізький", водій машини під номером 25 не впорався з керуванням, коли виконував каскадерський трюк.

"За попередньою інформацією, під час виконання трюку у водія відмовили гальма. Він в'їхав на повній швидкості в натовп глядачів. В результаті аварії постраждали троє людей. Двох забрала швидка", - пише видання.

У свою чергу, krivbass.city повідомляє, що автомобіль збив двох жінок і дитину, одна з жінок перебуває у важкому стані.

Відзначається, що 27 жовтня на автодромі "Кривбас-екстрім" проходять завершальні перегони в 2018 році. У змаганнях беруть участь кілька десятків спортсменів. На дійство прийшли більше 3 тисяч криворіжців.

 

"Під час перерви між заїздами присутніх розважали каскадери. Один з гонщиків на машині виконував трюки. Але несподівано для всіх він втратив контроль над авто. Машина вилетіла в натовп глядачів, а потім врізалася в інший автомобіль", - пише видання.

Українська правда
Теми: авто
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