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В Кривом Роге во время гонок авто въехало в толпу, есть пострадавшие

Суббота, 27 октября 2018, 14:45

В Кривом Роге в субботу во время гонок на выживание автомобиль въехал в толпу и сбил троих зрителей.

Как сообщает "Первый криворожский", водитель машины под номером 25 не справился с управлением, когда исполнял каскадёрский трюк.

"По предварительной информации, во время исполнения трюка, у водителя отказали тормоза. Он въехал на полной скорости в толпу зрителей. В результате аварии пострадали три человека. Двоих увезла скорая", - пишет издание.

В свою очередь, krivbass.city сообщает, что автомобиль сбил двух женщин и ребенка, одна из женщин в тяжелом состоянии.

Отмечается, что 27 октября на автодроме "Кривбасс-экстрим" проходит завершающая гонка в 2018 году. В состязаниях участвует несколько десятков спортсменов. На действо пришли более 3 тысяч криворожан.

 

"Во время перерыва между заездами присутствующих развлекали каскадёры. Один из гонщиков на машине выполнял трюки. Но неожиданно для всех он потерял контроль над авто. Машина вылетела в толпу зрителей, а затем врезалась в другой автомобиль", - пишет издание.

Украинская правда
Темы: авто
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