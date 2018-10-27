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На засідання "Кримської солідарності" увірвалися російські силовики

Субота, 27 жовтня 2018, 15:13

В окупованому Криму на засідання "Кримської солідарності" з'явилися російські силовики.

Як повідомляється на сторінці об'єднання в Facebook, на його щомісячну зустріч в суботу прийшли співробітники прокуратури і силових структур.

"Метою їх візиту, за їхніми словами, стало вручення постанови координатору "Кримської солідарності" Діляверу Меметову, а також адвокату Лілі Гемеджі про необхідність з'явитися в прокуратуру", - йдеться в повідомленні.

У "Кримської солідарності" відзначили, що прихід співробітників супроводжувався відеофіксацією, незважаючи на незаконність даної дії.

"На даний момент співробітники силових структур очікують в коридорі закладу", - йдеться в повідомленні.

Українська правда

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Теми: Крим
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