На заседание "Крымской солидарности" ворвались российские силовики

В оккупированном Крыму на заседание "Крымской солидарности" явились российские силовики.

Как сообщается на странице объединения в Facebook, на его ежемесячную встречу в субботу пришли сотрудники прокуратуры и силовых структур.

"Целью их визита, по их словам, стало вручение постановления координатору "Крымской солидарности" Диляверу Меметову, а также адвокату Лиле Гемеджи о необходимости явиться в прокуратуру", - говорится в сообщении.

В "Крымской солидарности" отметили, что приход сотрудников сопровождался видеофиксацией, несмотря на незаконность данного действия.

"На данный момент сотрудники силовых структур ожидают в коридоре заведения", - говорится в сообщении.