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Волкер підтримав підвищення ціни на газ для населення в Україні

Субота, 27 жовтня 2018, 17:21

Підвищення ціни на газ для населення сприятиме реформі енергетичного сектора в Україні.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

"Зробивши цей крок (підвищення ціни на газ – ІФ) зараз, Київ почне структурну реформу енергетичного сектора в Україні і всієї економіки. Це необхідно було зробити, оскільки цей сектор не такий стійкий, як був колись. Це рішення сприятиме стабільності в енергетичній сфері", – сказав Волкер.

За його словами, ціни на газ для населення не відповідали дійсності.

Волкер додав, що система субсидій матиме пом'якшити зростання цін для сімей з низьким доходом.

"Звісно, в зимовий період, коли настане холодна погода, підвищення цін може викликати труднощі у деяких людей. Наскільки я розумію, уряд реалізує доволі значну програму субсидій для сімей з низьким доходом, що має компенсувати їм високі ціни", – резюмував дипломат.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів опублікував на своєму порталі постанову, згідно з якою ціни на газ для населення зростатимуть у три етапи.

Економічна правда

Теми: СШАтарифи
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